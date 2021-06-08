Случаи мошенничества с лжесотрудниками соцслужбы предотвращают в Псковской области

16:52, 07 июня 2021, ПАИ

В Псковской области предотвращают случаи мошенничества с лжесотрудниками социальной службы. Об этом заявила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 июня.

«Случаи мошенничества бывают, мы сразу отрабатываем эти случаи. Мы работаем в сотрудничестве с МВД, все обрабатываем, стараемся предотвращать подобные случаи и предупреждаем подопечных. Подопечный никогда не поднимал руку на соцработников», - отметила спискер.

Кроме того, Евстигнеева подчеркнула, что работников соцслужбы всегда поддерживают: «Есть сенсорные комнаты, работник может обратиться к психологу, специалисты помогают, в ситуациях перегрузки человеку лучше побыть одному, с психологом и отдохнуть».