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Михаил Сутягинский: Проведена большая работа по улучшению технологических процессов завода «Титан-Полимер»

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский отметил, что была проведена большая работа по улучшению технологических процессов второй очереди псковского завода «Титан-Полимер».

В начале 2021 года главным государственным санитарным врачом России подписано постановление о присвоении терефталевой кислоте (компонент при производстве ПЭТ) третьего класса опасности.

В рамках Петербургского международного экономического форума компания обсудила подписание соглашения с Псковской областью по улучшению технологических процессов заявленного ранее проекта по производству полиэтилентерефталата.

«На протяжении года была проведена огромная научно-исследовательская работа вместе с российскими институтами, поставщиками технологии, производителями оборудования на предмет улучшения качества поставки сырья, необходимого для производства ПЭТ, - отметил Сутягинский. - Исследование, которое мы проводили в том числе по терефталевой кислоте, совпали с нашими ожиданиями, и на сегодняшний день у нас есть документ, подтверждающий то, что терефталевая кислота относится к третьему классу опасности, и мы можем успокоить тех, кто по этому поводу переживал».

На территории «Моглино» реализуется первая очередь проекта «Титан-Полимер» – строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. Инвестиции в настоящий момент составляют 6,3 млрд рублей. Вторая очередь проекта - выпуск ПЭТ-гранул.

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