Более 160 нелегалов задержали псковские пограничники за три месяца
За последние три месяца 2021 года пограничники выявили более 160 нарушителей правил пограничного режима, которые по результатам административных разбирательств привлечены к ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Жителям региона напомнили, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).
Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.
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