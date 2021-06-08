Более 160 нелегалов задержали псковские пограничники за три месяца

17:11, 07 июня 2021, ПАИ

За последние три месяца 2021 года пограничники выявили более 160 нарушителей правил пограничного режима, которые по результатам административных разбирательств привлечены к ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Жителям региона напомнили, что въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа.