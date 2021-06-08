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Общество

Более 62 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцин от COVID-19

В Псковской области первым компонентом вакцин от COVID-19 привились порядка 62,2 тысячи человек. Более 50,1 тысячи жителей региона полностью завершили иммунизацию, получив оба компонента препарата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего на территории региона действуют 40 пунктов вакцинации. В их число входят и те, которые открыты в крупных торговых центрах: 3 — в Пскове, 1 — в Великих Луках. Привиться здесь можно в порядке живой очереди. Также медики с 7 июня организовали работу передвижного фельдшерско-акушерского пункта у одного из гипермаркетов стройматериалов в областной столице. При востребованности вакцинация будет организована в нем в течение недели.

Вакцинация от COVID-19 в регионе проводится всеми тремя вакцинами, которые зарегистрированы на территории России: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Отметим, что иммунизация последними двумя препаратами проводится строго по назначению врача. Всего в Псковскую область поступило более 73 тысяч доз всех препаратов, они распределены во все муниципалитеты.

Запись на вакцинацию осуществляется по номеру единой службы 122, через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. Прививочные пункты работают во всех муниципалитетах региона. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

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