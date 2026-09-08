Псковская область и «1С» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового развития

17:01, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковская область и АО «Группа 1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития региона. Подписи под документом поставили губернатор Михаил Ведерников и директор компании Борис Нуралиев. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере Max.

Совместная работа будет направлена на внедрение современных отечественных ИТ-платформ в экономике, социальной сфере и государственном управлении.

Одним из приоритетов станет перевод организаций региона на российское программное обеспечение. Кроме того, стороны планируют использовать облачные технологии и современные ИТ-решения, чтобы оптимизировать бюджетные расходы.

Отдельное внимание уделят практическим цифровым решениям. В частности, планируется наладить оперативный обмен данными между складами медицинских организаций и аптеками на базе системы «1С:Медицина. Больничная аптека». Школы региона предполагается переводить на облачную технологию «1С:Фреш», что должно снизить административную нагрузку на педагогов.

Еще одно направление сотрудничества - подготовка востребованных ИТ-специалистов. Для этого планируется использовать образовательные программы «1С».

«Компания 1С имеет серьёзные компетенции и является нашим стратегическим партнёром. Уверен, вместе мы сделаем систему управления ещё более эффективной, а цифровые сервисы – удобными для людей», - отметил Михаил Ведерников.

Сотрудничество с «1С» соответствует задачам президентского национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».