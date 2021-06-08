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Общество

«Экопром» напоминает: что делать, если пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в квитанции

Если пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в платежном документе (квитанции), необходимо обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО в Псковской области филиалу ООО «Экопром» с заявлением о необходимости сделать перерасчёт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».

Как только стартовала реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в России, управляющие компания обязаны предоставить региональному оператору сведения о количестве зарегистрированных лиц по каждому адресу. В ходе ежемесячного предоставления сведений УК может быть обнаружено несоответствие с предыдущими подаваемыми данными, что обязательно приведет к перерасчету.

Многие жители добросовестно платят, не вдаваясь в детали начислений. Пока однажды на очередном бланке не увидят несколько тысяч рублей долга,  и выясняется, что долг скопился из-за неверно поданных управляющей компанией данных. Будто бы в квартире был зарегистрирован, допустим, только один человек, но прописанных было больше. Данные сверяются, вскрываются долги. Поэтому лучше изначально удостовериться в правильности указанных данных в квитанции, чтобы не увидеть в ней слово «долг».

Есть плательщики с обратной ситуацией: прописан один человек, но УК подала старые данные, и цифры в квитанции оказываются чрезмерными. Тратить много времени в таком случае не нужно, достаточно принести в «Экопром» документы, подтверждающие правильные данные, и перерасчет будет произведен.

Документы, которые необходимо отправить региональному оператору:

- заявление на перерасчёт;

- справку о количестве зарегистрированных с 1 января 2019 года или о временной регистрации (предоставляет управляющая компания или орган местного самоуправления);

- в случае непроживания с вами кого-то из членов семьи – документ, подтверждающий временное проживание в другом месте с указанием периода;

- свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

Предоставить документы можно любым из данных способов:

1. по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, заполнив заявление и приложив необходимые документы (бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчёт»);

2. «Почтой России» или лично по адресам:

— Центр обслуживания клиентов в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— Центр обслуживания клиентов в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

3. В Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 31, АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.

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