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Культура

В день рождения Пушкина в Псковском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Пир»

В Пушкинский день, 6 июня, на большой сцене Псковского театра драмы состоялась премьера литературного спектакля «Пир» по произведениям Пушкина. Два театра – Псковский и Александринский – представили публике свой первый совместный проект. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Положено чрезвычайно важное начало реализации совместных проектов, – подчеркнул художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. – Мы воплощаем в жизнь наши идеи с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным о том, чтобы постоянно взаимодействовать, делать совместные проекты, играть спектакли друг у друга. И уже в сентябре мы покажем наши спектакли на сцене Александринского театра».

Спектакль «Пир» можно считать знаковым, поскольку на одну сцену вышли корифеи псковской и петербургской сцен, мэтры, ведущие артисты Псковского театра драмы и Александринского театра.

«Судя по овациям зрителей, которые длились не меньше пяти минут, и крикам «Браво!», публика восприняла спектакль очень позитивно. Это настоящая классическая литературная постановка, и этот жанр, как показала премьера, зрителям тоже нужен», – отметил Дмитрий Месхиев.

В спектакле «Пир» на одной сцене сошлись легенды Александринского театра – народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Волков, народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Эра Зиганшина, народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Николай Мартон – и мэтры псковской сцены – народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев.

Премьера состоялась в день 222-летней годовщины со дня рождения Пушкина.

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