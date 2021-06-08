70 лет сегодня исполнилось врачу, депутату и общественнику Виктору Антонову

19:03, 07 июня 2021, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Виктор Антонов отмечает сегодня круглую дату – 70 лет.

В 1975 году Виктор Антонов окончил Кубанский медицинский институт имени Красной Армии. Работал в Краснодарской краевой больнице. В 1976 году переехал в Псковскую область. Прошёл путь от хирурга Локнянской больницы до главного врача областной больницы (с 1986 года). Заслуженный врач Российской Федерации (1997).

В 1985 году — депутат Локнянского районного Совета народных депутатов. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР.

С 1998 года 4 раза избирался в Псковское законодательное собрание. В 2002 году был заместителем председателя комитета по социальной политике областного Собрания, а в 2007 году заместителем председателя Собрания.

На выборах 2 декабря 2007 года избран в Государственную Думу. Работал в комитете по делам национальностей. Член фракции «Единая Россия». На выборах 4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов, является заместителем председателя Собрания.