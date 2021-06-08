В Санкт-Петербурге выросло количество заболевших коронавирусом

19:18, 07 июня 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост численности людей, заболевших соронавирусом, сообщает «Комсомольская правда». Об этом сегодня заявил губернатор Александр Беглов, обратившись к горожанам во время эфира на «Радио России». На прошлой неделе в Северной столице проходил Международный экономический форум, в котором приняли участие около пяти тысячи человек. На ПМЭФ-21 Петербург подписал соглашений более чем на 600 млрд рублей инвестиций. К сожалению, коронавирус в это время не дремал.

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры: созданы резервы (коек - прим."Комсомольской правды»)», - сообщил губернатор.