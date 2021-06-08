Пластиковые продуктовые пакеты и другие неэкологичные товары серьёзно подорожают

19:58, 07 июня 2021, ПАИ

В России собираются отказаться от товаров, материалы которых сложно утилизировать.

«При отказе от ушных палочек, никто не утверждает, что в России откажутся и от одноразовых подгузников. Мамы могут быть спокойны», - цитирует вице-премьера Правительства Викторию Абрамченко сегодня «Российская газета».

Тогда какие же товары попавли в экологическую опалу?

Это одноразовая пластиковая посуда и мягкая упаковка для яиц из вспененного полистирола, пластиковые пакеты и одноразовая пластиковые мешки и те же ушные палочки. На смену им придут изделия из вторсырья.

То есть, запрещать изделия не будут, а постараются заменить произодство подобных товаров на более экологичное.



Вопрос следующий: вредные для экологии товары совсем исчезнут с прилавков? Нет. Они останутся, но регулировать их потребление Правительство планирует с помощью цен. На вышеперечисленные товары будет установлена самая высокая ставка экологического сбора.

Развивать экономику замкнутого цикла и стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не перерабатывается, ранее призвал премьер-министр Михаил Мишустин. Задача - сократить лишнюю упаковку, а «если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки. И количество экоупаковки надо постепенно наращивать. Чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%», подчеркнул премьер-министр в Госдуме, пишет «Российская газета».