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Общество

Пластиковые продуктовые пакеты и другие неэкологичные товары серьёзно подорожают

На весь одноразовый пластиковый товар Правительство РФ поставит самый высокий экологический сбор. Фото URA.RU

В России собираются отказаться от товаров, материалы которых сложно утилизировать.
«При отказе от ушных палочек, никто не утверждает, что в России откажутся и от одноразовых подгузников. Мамы могут быть спокойны», - цитирует вице-премьера Правительства Викторию Абрамченко сегодня «Российская газета».
Тогда какие же товары попавли в экологическую опалу?
Это одноразовая пластиковая посуда и мягкая упаковка для яиц из вспененного полистирола, пластиковые пакеты и одноразовая пластиковые мешки и те же ушные палочки. На смену им придут изделия из вторсырья.
То есть, запрещать изделия не будут, а постараются заменить произодство подобных товаров на более экологичное. 

Вопрос следующий: вредные для экологии товары совсем исчезнут с прилавков?  Нет. Они останутся, но регулировать их потребление Правительство планирует с помощью цен. На вышеперечисленные товары будет установлена самая высокая ставка экологического сбора.

Развивать экономику замкнутого цикла и стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не перерабатывается, ранее призвал премьер-министр Михаил Мишустин. Задача - сократить лишнюю упаковку, а «если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки. И количество экоупаковки надо постепенно наращивать. Чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%», подчеркнул премьер-министр в Госдуме, пишет «Российская газета».

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