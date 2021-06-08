В Порхове неизвестные изрисовали «Волгу»

22:36, 07 июня 2021, ПАИ

«Художники» изрисовали «Волгу» в Порхове, принадлежащую Виктору Иванову - депутату Собрания депутатов городского поселения «Порхов» , передает корреспондент газеты «Порховский вестник».

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июня на улице Мебельной в Порхове. Пострадавший автомобиль был припаркован во дворе одной из пятиэтажек.

Местные жители говорят, что «видавшая виды» «Волга» принадлежит пенсионеру, человеку с небольшим достатком, и замена всех стёкол нанесёт ощутимый удар по его карману». «Каждая вещь дорога своему хозяину, дорог своему владельцу и этот автомобиль. Кто наделил себя правом разрисовывать чужое имущество?» - возмущаются жители Порхова.

Виктор Иванов просит откликнуться свидетелей инцидента.