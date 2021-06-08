ФОТОФАКТ. Вчера жители Локни наблюдали двойную радугу
Вчера вечером после первого летнего дождя жители Локни увидели в небе двойную радугу. Об этом пишет районная газета «Восход». Считается, что удвоение радуги - знак окончания «черной полосы», если она была, и предвестник большой удачи во всех делах. Если вам повезло в один день увидеть две радуги, примета гласит, что вы можете смело загадывать желание, и оно непременно сбудется!
Физики объясняют дополнительную радугу вторым преломлением света в каплях воды. И они утверждают, что можно увидеть даже тройную и четверную радугу, если свет «запутается» в каждой капле и преломится несколько раз. Но даже двойная радуга - большая редкость, поэтому люди приписывают ей мистические свойства.
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