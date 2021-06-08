Главный синоптик Псковской области рассказала о протяжённости ливней и гроз

22:09, 07 июня 2021, ПАИ

С сегодняшнего дня, 7 июня,в Псковскую область приходят грозы и ливни, и непогода захватит всю середину недели. О том, когда ждать возвращения лета, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«У нас сейчас не антициклон. На погоду в регионе влияет циклоническая кривизна. Вероятнее всего характер погоды будет меняться 10 и 11 числа» - сообщила Тала Нещадимова и отметила, что предсказать окончание неблагоприятных дней заранее не представляется возможным, поэтому к резкой смене погоды подготовлены все службы.

«Синоптики эту ситуацию отслеживают. На территории Псковской области работает локатор, который помогает синоптикам в прогнозировании опасных и неблагоприятных явлений. Предупреждения о грозах уже передано во все заинтересованные организации, деятельность которых зависит от погодных факторов».

Псковичей даже предупредили о возможном выпадении града. Несмотря на это приближаются и сроки начала купального сезона в Псковской области. Кроме окончания непогоды, в конце недели псковичей порадуют длинные выходные, пишет «Комсомольская правда в Пскове»