Косметолог-эстетист рассказала псковичам о способах убречь кожу от воздействия «злого» ультрафиолета
Как ухаживать за кожей под лучами жгучего летнего солнца, рассказала косметолог-эстетист Наталья Овдеенко.
«В начале нужно понять, какой отдых или времяпрепровождение предполагается. Если женщина идет на работу и на обеде она выйдет погулять на полчаса, то ей хватит и SPF-30. Можно даже воспользоваться кремом с SPF-20» - объяснила Наталья Овдеенко.
От фототипа кожи зависит выбор солнцезащитного крема. А что такоее фототип?
Читайте а странице «Комсомолькой правды в Пскове».
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