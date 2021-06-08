Косметолог-эстетист рассказала псковичам о способах убречь кожу от воздействия «злого» ультрафиолета

23:41, 07 июня 2021, ПАИ

​

Как ухаживать за кожей под лучами жгучего летнего солнца, рассказала косметолог-эстетист Наталья Овдеенко.

«В начале нужно понять, какой отдых или времяпрепровождение предполагается. Если женщина идет на работу и на обеде она выйдет погулять на полчаса, то ей хватит и SPF-30. Можно даже воспользоваться кремом с SPF-20» - объяснила Наталья Овдеенко.

От фототипа кожи зависит выбор солнцезащитного крема. А что такоее фототип?

Читайте а странице «Комсомолькой правды в Пскове».