Что ждёт псковичей на фестивале «Хельга», рассказали организаторы

22:23, 29 июня 2025, ПАИ

Что ждет гостей XV Военно-исторического фестиваля «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района, рассказали организаторы в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Самой главной изюминкой нашего фестиваля является крепость, которая по своему подобию вполне вписывается в реконструируемую эпоху викингов и более ранние эпохи», – отметили они.

Гости фестиваля увидят штурм и оборону крепости. Основными противоборствующими сторонами будут племена викингов и древних славян. Отдельный блок – турнир реконструкторов. По итогам трёх соревновательных дисциплин: турнира «щит – меч (копьё)», стрельбы из лука, метания сулиц – будет выявлен лучший боец.

Кроме того, при желании дети могут поучаствовать в схватке против опытных бойцов-реконструкторов.

Также Федерация силового экстрима Псковской области проведёт соревнования «Богатырские забавы» в трёх номинациях: «Перст богатырский» (переброс бревна), «Удержание палицы» и «Метание колоды».

Для детей организуют площадку «Юный ратник», где под руководством инструкторов из клуба спортивно-исторического фехтования «Рысь» можно будет сразиться на мягких мечах, метнуть сулицу и окунуться в мир исторических игр и забав.

Кроме того, на территории фестиваля откроют лучный тир и проведут мастер-классы по старинным танцам.

Музыкальную составляющую представят солисты ансамбля гусляров «Лель» и музыкальный коллектив Lira Maris.

Для авто организуют парковку, территорию обработают от клещей и комаров. Начало мероприятий в 12:00.

Добраться до места проведения фестиваля можно на автобусе, заходящим в Выбуты (отъезжает от автовокзала в 11:15, от торгового центра – в 11:18, от площади Победы – в 11:21, от Дома офицеров – в 11:24, с улицы Маргелова – в 11:35).