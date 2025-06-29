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Общество

Шквалистый ветер с дождём повалил деревья в Великих Луках

Шквалистый ветер с дождём повалил деревья в Великих Луках, сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«На город обрушился шквалистый ветер, сопровождающийся сильным дождём, что привело к повалу деревьев в некоторых районах», – говорится в сообщении.

Сотрудники зеленхоза оперативно выезжают на места, проводят распил и уборку поваленных деревьев. Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, устраняя последствия непогоды и обеспечивая безопасность горожан.

В случае необходимости великолучан просят обратиться в ЕДДС города по телефону (8 811-53) 3-63-74.

«Просим соблюдать осторожность, не приближаться к поваленным деревьям и не парковать автомобили вблизи зелёных насаждений и временных конструкций», – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщалось, что в Псковской области энергетики перешли на особый режим работы из-за штормов и ливней.

Напомним, из-за непогоды в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе отключено электроснабжение. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждение деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

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