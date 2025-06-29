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Общество

Михаил Ведерников рассказал о выставке, развенчивающей мифы о войне с немецкими фашистами

О выставке «80 лет Великой Победе. Факты против мифов» в региональной библиотеке имени Курбатова рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Посетители выставки могут ознакомиться с документами, разоблачающими самые опасные и распространённые заблуждения, связанные с событиями Великой Отечественной войны, увидеть копии редких архивных материалов, отметил глава региона.

«Сохранение исторической правды – наш долг перед поколением победителей», – подчеркнул губернатор.

Отметим, проект подготовлен Национальным центром информационного противодействия терроризму совместно с фондом «История Отечества» при поддержке Российского исторического общества.

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