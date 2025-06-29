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Общество

Борис Елкин рассказал о подвигах Дмитрия Бизяева, в честь которого названа улица в Пскове

Об улице, названной в честь Героя Советского Союза Дмитрия Бизяева, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Дмитрий Бизяев воевал с декабря 1943 года в составе 218-го штурмового авиаполка, которому в 1944 году за героизм личного состава было присвоено гвардейское знамя и наименование «173-й гвардейский штурмовой авиационный полк». Он участвовал в ключевых операциях Великой Отечественной войны: в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях.

«Особо отличился лейтенант Бизяев под Бобруйском летом 1944 года, где его мастерство и отвага помогли разгромить окружённую немецкую группировку. А в августе того же года его звено уничтожило несколько артиллерийских батарей врага у польского города Седлеца. Его самолёт не раз подбивали, но он всегда возвращался на свой аэродром», – рассказал Борис Елкин.

Ко Дню Победы Дмитрий Бизяев совершил 140 боевых вылетов, уничтожив десятки танков, орудий и вражеской техники. После войны он продолжил службу в Пскове, а в 1961 году выполнил задание во Вьетнаме. До выхода в запас в 1975 году он служил Родине, а затем работал в штабе гражданской обороны Псковской области.

«Сегодня улица Бизяева напоминает нам о беспримерном мужестве героя, чьи подвиги до сих пор вдохновляют новые поколения защитников Отечества», – заключил глава города.

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