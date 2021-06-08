Грозы и +28 градусов прогнозируются в Псковской области 8 июня

07:01, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В регионе в этот день будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 11 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28.

Атмосферное давление низкое.