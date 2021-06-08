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Общество

Жители Псковской области оказались самыми оптимистичными среди россиян в вопросе поиска работы

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Псковской области больше других россиян уверены, что им достаточно просто найти новую работу, сообщает Headhunter.

На втором месте в исследовании – соискатели из Мурманской области.

В целом по данным исследования, жители СЗФО сегодня не так переживают за поиск работы по своей специальности в отличие от соискателей из Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, которые во втором квартале этого года ощущают некоторые проблемы для себя в поиске новой работы. При этом настроения в вопросе поиска нового места работы у жителей Северо-Запада России даже выше, чем настроения россиян в целом по стране.

Внутри самого региона 25% опрошенных жителей Псковской области считают, что, по их ощущениям, в их профессиональной области найти работу скорее несложно. 50% опрошенных в регионе отметили, что все-таки сложности могут возникнуть. В разрезе профобластей исследование показывает, что меньше всего беспокоятся по поводу поиска работы представители из сферы «Продажи». Второе место по ощущению отсутствия проблем с поиском работы разделили представители сферы фитнеса и салонов красоты, медицинские работники, а также рабочий персонал и строители.

С другой стороны, сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья – у них самые низкие рейтинги настроения.

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