Сирота из Порховского района получит квартиру благодаря вмешательству прокуратуры

09:15, 08 июня 2021, ПАИ

Благодаря вмешательству прокуратуры Порховского района сирота получит жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура установила, что местная жительница, являющаяся инвалидом второй группы, более пяти лет была в очереди на получение жилья за счёт средств бюджета региона. Она была вынуждена проживать в доме, который принадлежит третьим лицам.

По результатам проверки в Порховский районный суд направлено исковое заявление с требованием предоставить сироте жилое помещение в 2021 году. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.