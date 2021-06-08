Сирота из Порховского района получит квартиру благодаря вмешательству прокуратуры
Благодаря вмешательству прокуратуры Порховского района сирота получит жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
В ходе проверки прокуратура установила, что местная жительница, являющаяся инвалидом второй группы, более пяти лет была в очереди на получение жилья за счёт средств бюджета региона. Она была вынуждена проживать в доме, который принадлежит третьим лицам.
По результатам проверки в Порховский районный суд направлено исковое заявление с требованием предоставить сироте жилое помещение в 2021 году. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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