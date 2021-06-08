Нескольких любителей выпить за рулём задержали на дорогах Псковской области

09:42, 08 июня 2021, ПАИ

Водителей, повторно севших пьяными за руль, задержали на дорогах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 июня около 22:00 в Порхове полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял нетрезвый местный житель 1992 года рождения.

В Новосокольническом районе 7 июня около 20:00 по автотрассе Москва – Балтия на легковушке ВАЗ-217030 следовал 29-летний житель города Новосокольники. Как выяснилось, он тоже был в нетрезвом виде.

7 июня на дороге Красногородск – Морозово Красногородского района стражи порядка остановили «Рено». Оказалось, что за рулем иномарки находился 50-летний житель Острова «под градусом».

Водители дали признательные показания. По всем данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.