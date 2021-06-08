Иномарку подожгли на Рижском проспекте в Пскове

09:49, 08 июня 2021, ПАИ



Автомобиль «Ауди 100» сгорел в ночь с 7 на 8 июня на Рижском проспекте в Пскове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло около полуночи в гаражном кооперативе на Рижском проспекте, 90. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек и салон автомобиля.

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание. Спасен гараж.

Предположительная причина пожара — поджог.

Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.