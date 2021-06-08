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Общество

На дороге Порхов – Успенье в Дедовичском районе уложили верхний слой асфальта

На объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Дедовичском районе Псковской области – трассе Порхов – Успенье – завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проведены на всех трех участках дороги общей протяженностью 10,6 км: возле деревни Дубровка (с 27-го по 32-й км) и между населенными пунктами Сорокино и Пожеревицы (с 40-го по 42-й км и с 49-го по 53-й км). В общей сложности покрытие обновлено на площади 79 тыс. кв. м. Таким образом, выполнен практически весь комплекс дорожных работ, предусмотренный техническим заданием: расчищены полоса отвода, канавы и кюветы, срезано старое покрытие проезжей части, заменены крайние звенья водопропускных труб, уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия, обустроены заездные карманы и посадочные площадки.

Подрядной организации предстоит завершить ремонт оголовков водопропускных труб и укрепить откосы, выполнить укрепление обочин, заасфальтировать посадочные площадки на 6 автобусных остановках, нанести разметку термопластиком и краской. Ремонт производит ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в 160,8 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 августа.

Однако подрядчик выполняет работы с опережением графика и панирует сдать дорогу приемочной комиссии на два месяца раньше срока. Автомобильная дорога Порхов – Успенье относится к III категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 м, проезжей части – 7 м, обочин – 2 м. В 2020 году по нацпроекту восстановлено 1,45 км трассы в Порхове.

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