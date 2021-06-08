Два года тюрьмы грозит жителю Новосокольнического района за угрозу сожительнице убийством

10:18, 08 июня 2021, ПАИ

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за угрозу убийством сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

26 апреля 2021 года около 2:00 51-лений ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии по месту своего жительства, в ходе ссоры с сожительницей схватил нож и заявил, что убьет её.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 10 Новосокольнического района. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.