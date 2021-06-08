Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два года тюрьмы грозит жителю Новосокольнического района за угрозу сожительнице убийством

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за угрозу убийством сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

26 апреля 2021 года около 2:00 51-лений ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в нетрезвом состоянии по месту своего жительства, в ходе ссоры с сожительницей схватил нож и заявил, что убьет её.           

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 10 Новосокольнического района. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

08 июня 2021

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 9 июня
08 июня 2021

Псковские депутаты прочитали стихи Деду Морозу
08 июня 2021

Кот митрополита Тихона Владыка держал Великий пост
08 июня 2021

Спортивная резиденция Деда Мороза откроется в Псковской области
08 июня 2021

По результатам опроса почти половина пользователей сайта ПАИ не смогут насладиться летом
08 июня 2021

В Псков приехал Дед Мороз из Великого Устюга
08 июня 2021

Старейший пилот тепловых аэростатов стал гостем ПАИ-live
08 июня 2021

Александр Козловский поздравил соцработников с профессиональным праздником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...