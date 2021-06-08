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Политика

Экс-глава Пскова Иван Цецерский вошёл в состав комиссии по подготовке управленческих кадров

Иван Цецерский. Фото Дарьи Хватковой

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, бывший глава Пскова Иван Цецерский вошёл в состав комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Соответствующее распоряжение за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, всего в состав правительственной комиссии по подготовке управленческих кадров вошли 32 человека.

Напомним, что комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России является координационным органом Правительства России и образована для обеспечения согласования действий федеральных и региональных органов исполнительной власти.

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