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Руководитель псковского филиала «Почты России» Евгений Каратушин покинул свой пост

Евгений Каратушин. Фото ПАИ.

Руководитель псковского филиала «Почты России» Евгений Каратушин покинул свой пост, сообщил Псковскому агентству информации собственный источник.

Как отметил источник ПАИ, Евгений Каратушин уже уехал из региона. 

Напомним, Евгений Каратушин возглавил Управление федеральной почтовой связи по Псковской области — филиал ФГУП «Почта России» в сентябре 2018 года. Он родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Работал в крупных компаниях Москвы и Санкт-Петербурга. С 2017 года был заместителем директора филиала по коммерции «Почты России» в Сыктывкаре.

Директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин был выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание – 2020» в номинации «Лидер». Заявку на конкурс прислал коллектив предприятия.

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