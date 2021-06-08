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Общество

Не сиди – работай. Псковичи по-разному отнеслись к идее заменить мигрантов заключенными

В конце мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. По его словам, из 483 тыс. заключенных право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тыс. человек. Эта новость активно обсуждается, вызывая немало споров. Некоторые говорят о том, что это шаг в строну советских трудовых лагерей, другие говорят о том, что это будет недешёвое и небезопасное предприятие, а третьи – приветствуют подобные инициативы и считают, что это может помочь в перевоспитании и улучшит социализацию нарушителей закона. Мы обратились к псковичам, чтобы узнать, как они относятся к возможности привлечь заключённых к различным видам работ. Их мысли мы собрали в нашем опроснике.

Бесспорно, такие вопросы на улице не обсудишь, и их решение на плечах высоких чинов. Однако мнение простых граждан тоже исключать не стоит. Псковичи в большей степени поддержали инициативу, но при определённых условиях. «Смотря какие виды работ. Заключенные тоже люди и имеют право на трудовую деятельность. Если виды работ позволяют – то вполне. Швейные, мебельные работы. Но лучше создавать трудовые объекты на территории мест заключения», - говорил пскович.
«Мысль неплохая. Для них это будет хорошим уроком. Осознают свою вину и принесут пользу государству. Главное, чтобы это не отбирало трудовые места у простых граждан», - говорил другой респондент.

Прочие участники опроса скептически отнеслись к подобным решениям. Опасаются, что в трудовых условиях будет больше шансов на побег. «Я думаю, что побегут и устроят какие-нибудь неприятности», - говорила псковичка. «Можно попробовать, но надолго не получится. Могут сбежать или ещё что. Должен быть суровый контроль», - говорил представитель молодого поколения.

С другой стороны, бегут и из мест лишения свободы. Об этом респонденты тоже упомянули. Если всё хорошо продумать, то это может сработать на пользу. ФСИН рассматривает создание в Сибири для осужденных исправительного центра, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров. Кроме того, заключенные могли бы быть задействованы на крупных объектах в регионах — в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. По его словам, крупный бизнес также заинтересован в привлечении заключенных. В частности, «Норникель» выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске, уточнил Калашников.

В целом инициатива находит отклик у простых граждан. Как получится в итоге, пока остаётся только гадать. Конечно, лучше вообще жить без преступности, работать честно, а не в счёт срока. Это сложный и долгий путь, но к этому стоит стремиться.

 

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