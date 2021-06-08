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Культура

Театральный сезон откроется в Пскове 19 августа

19 августа детективом «Свидетельские показания» в постановке Семена Серзина в Пскове откроется 116-й театральный сезон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В новом сезоне билеты на спектакли большой формы будут стоить от 200 до 650 рублей, входной билет на камерный спектакль «Свидетельские показания» обойдется зрителям в 500 рублей.

21 августа в театральной афише спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского. Режиссер нашумевшего «Ревизора» в этой работе не чуждается аллюзий на сегодняшний день, перемещая классический текст в полуфантастическое пространство. «Сочиняя спектакль, мы исследовали природу рабского тоталитарного сознания. Что заставляет людей придумать себе тирана, поверить в него, наделить его силой собственной веры? И потом бороться с ним, жаждать свободы... И самим быть плоть от плоти этой тирании», - раскрывает Петр Шерешевский свой замысел.

24 августа зрителям представится возможность посмотреть и первый спектакль этого режиссера, поставленный в нашем театре, – спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор».

Как преломляется сюжет знаменитой пьесы Гоголя в современном театре, насколько актуально звучит классический текст? Псковский «Ревизор» – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов, однако они не закрывают от зрителя главной мысли: продать душу силам зла совсем нетрудно, можно даже не расписываться кровью – и не заметить, как потерял самое дорогое.

26 августа зрителей приглашают на самую известную трагедию в мировой драматургии – «Отелло». В постановке Даниила Безносова это мужская солдатская история, изложенная в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. При этом в спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история, рассказанная Шекспиром, универсальна, вечна и актуальна.

28 августа театр приглашает зрителей на добрую и по-хорошему незамысловатую комедию «Соседи», которая уже пять лет дарит хорошее настроение нашей публике.

Динамичный, музыкальный спектакль с ностальгическими песнями Леонида Утёсова, Георгия Виноградова, Клавдии Шульженко и золотым актерским составом.

Полную афишу театра можно посмотреть на официальном сайте. https://drampush.ru/afisha.

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