Псковичка пыталась украсть спиртное из кафе на улице Коммунальной

11:20, 08 июня 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 июня около 9:00 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Коммунальной — поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 40-летнюю псковичку, которая украла спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.