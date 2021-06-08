Псковичка пыталась украсть спиртное из кафе на улице Коммунальной
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
8 июня около 9:00 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Коммунальной — поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 40-летнюю псковичку, которая украла спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.
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