Псковского экс-военнослужащего приговорили к пяти годам тюрьмы за покупку и хранение наркотиков в крупном размере

11:27, 08 июня 2021, ПАИ

В Пскове экс-военнослужащего приговорили к пяти годам тюрьмы за покупку и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

7 сентября 2020 года вечером бывший военнослужащий по контракту войсковой части 32515 ефрейтор запаса, находясь в лесу, забрал 39,65 грамма наркотического вещества из тайника и спрятал в одежде. После этого его задержали полицейские. 9 сентября при обыске по месту жительства мужчины у него нашли и изъяли наркотические средства массой 0,68 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Псковский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в совершении двух преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима.