Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

284 тысячи домохозяйств насчитали в Псковской области

Последняя перепись населения зафиксировала в России 54,6 млн частных домохозяйств, из них в Псковской области – 284,1 тыс. домохозяйств, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Под домохозяйством в статистике понимается группа людей, проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может включать не только родственников и состоять из одного человека. Учитываются также коллективные домохозяйства (казармы, дома престарелых, монастыри и пр.) и домохозяйства бездомных.

Средний размер домохозяйства в Псковской области, по данным переписи 2010 года, составлял 2,3 человека. Самый высокий средний размер домохозяйства (2,4 человека) был зафиксирован в Пскове, а также в Великолукском и Псковском районах. Самый низкий средний размер домохозяйства – в Пустошкинском районе (2 человека). При этом 70% домохозяйств региона, состоящих из двух и более человек, - это супружеская пара с детьми, с родственниками или без таковых. Кроме того, 15% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1% — отцов с детьми; еще 5% составляют домохозяйства родителей- одиночек с родственниками и не родственниками.

Прочие домохозяйства составляют 9% (как правило, бабушки с внуками, братья и сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

08 июня 2021

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 9 июня
08 июня 2021

Псковские депутаты прочитали стихи Деду Морозу
08 июня 2021

Кот митрополита Тихона Владыка держал Великий пост
08 июня 2021

Спортивная резиденция Деда Мороза откроется в Псковской области
08 июня 2021

По результатам опроса почти половина пользователей сайта ПАИ не смогут насладиться летом
08 июня 2021

В Псков приехал Дед Мороз из Великого Устюга
08 июня 2021

Старейший пилот тепловых аэростатов стал гостем ПАИ-live
08 июня 2021

Александр Козловский поздравил соцработников с профессиональным праздником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...