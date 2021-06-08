284 тысячи домохозяйств насчитали в Псковской области

11:36, 08 июня 2021, ПАИ

Последняя перепись населения зафиксировала в России 54,6 млн частных домохозяйств, из них в Псковской области – 284,1 тыс. домохозяйств, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Под домохозяйством в статистике понимается группа людей, проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может включать не только родственников и состоять из одного человека. Учитываются также коллективные домохозяйства (казармы, дома престарелых, монастыри и пр.) и домохозяйства бездомных.

Средний размер домохозяйства в Псковской области, по данным переписи 2010 года, составлял 2,3 человека. Самый высокий средний размер домохозяйства (2,4 человека) был зафиксирован в Пскове, а также в Великолукском и Псковском районах. Самый низкий средний размер домохозяйства – в Пустошкинском районе (2 человека). При этом 70% домохозяйств региона, состоящих из двух и более человек, - это супружеская пара с детьми, с родственниками или без таковых. Кроме того, 15% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1% — отцов с детьми; еще 5% составляют домохозяйства родителей- одиночек с родственниками и не родственниками.

Прочие домохозяйства составляют 9% (как правило, бабушки с внуками, братья и сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства).