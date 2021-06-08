Не более 10% предпринимателей в Пскове привели вывески в соответствие с дизайн-кодом

12:20, 08 июня 2021, ПАИ

В Пскове не более 10% предпринимателей привели вывески в соответствие с дизайн-кодом. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 июня.

«Дизайн-код был принят ещё в конце прошлого мая, - отметил Волков. - В процессе согласования документа мы поняли, что предпринимателям будет сложно сразу всё изменить, поэтому мы дали предпринимателям год».

С 3 июня контрольное управление перешло к конкретным действиям административного наказаниям для тех, кто не привёл вывеси в соответствие.

«Очень большой поток предпринимателей, которые обращаются в рекламные агентства, и большой поток документов подают предприниматели в управление градостроительной деятельности», - заметил Павел Волков.

Спикер заметил, что внимательно к замене вывесок подошли федеральные сети «Магнит», «Пятерочки» и ретейлеры.

Напомним, что к 3 июня все вывески в исторической части Пскова должны были привести в соответствии с дизайн-кодом. За пределами центра вывески нужно привести в порядок до 2 июня 2022 года.