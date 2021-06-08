Роспотребнадзор не согласовал премьеру спектакля-кабаре в Псковском театре

12:49, 08 июня 2021, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области не согласовало премьеру спектакля-кабаре «Постой, паровоз!», намеченную на июнь в Псковском театре драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Указ губернатора Псковской области, направленный на противодействие коронавирусу, не допускает проведения концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в объектах предприятий общественного питания.

Поскольку спектакль художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева задуман как спектакль-концерт, спектакль-кабаре, местом его проведения обязательно должно стать театральное кафе.

Псковский театр драмы вынужден отменить премьеру, которая должна была состояться 10, 11, 12 и 27 июня. Деньги за билеты зрителям вернут в полном объеме. Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» состоится в следующем театральном сезоне после снятия запрета на проведение спектаклей и концертов в кафе.

Театр надеется на понимание зрителей.