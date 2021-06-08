Кот митрополита Тихона Владыка держал Великий пост

13:11, 08 июня 2021, ПАИ

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона Владыка строго соблюдал Великий пост. Питомец практически не ест мясо и отдаёт предпочтение растительной пище, пишет ТАСС.

Как рассказал келейник Кирилл, изначально кота пробовали кормить мясом, но он показал себя как постник, тогда как раз начинался Великий пост.

«Рядом с его тарелочкой стоял пророщенный овес, и он постепенно отдал ему предпочтение, а мясо перестал есть, - пояснил Кирилл. - Сейчас мы перевели его на специальный корм».

Отец Антоний характеризует кота Владыку как очень харизматичного и фотогеничного.

«В основном фотографии больше, конечно, непринужденные, естественные», — отметил отец Антоний.

В прохладное время года кот предпочитает лежать под пледом, а летом наслаждается ароматов цветов на архиерейском балконе.

Instagram питомца пользуется популярностью, и сейчас там уже более 16,5 тысячи подписчиков.