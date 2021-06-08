Кот митрополита Тихона Владыка держал Великий пост
Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона Владыка строго соблюдал Великий пост. Питомец практически не ест мясо и отдаёт предпочтение растительной пище, пишет ТАСС.
Как рассказал келейник Кирилл, изначально кота пробовали кормить мясом, но он показал себя как постник, тогда как раз начинался Великий пост.
«Рядом с его тарелочкой стоял пророщенный овес, и он постепенно отдал ему предпочтение, а мясо перестал есть, - пояснил Кирилл. - Сейчас мы перевели его на специальный корм».
Отец Антоний характеризует кота Владыку как очень харизматичного и фотогеничного.
«В основном фотографии больше, конечно, непринужденные, естественные», — отметил отец Антоний.
В прохладное время года кот предпочитает лежать под пледом, а летом наслаждается ароматов цветов на архиерейском балконе.
Instagram питомца пользуется популярностью, и сейчас там уже более 16,5 тысячи подписчиков.
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