Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сенатор провела встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области

Рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой провела сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова. В ходе беседы обсудили актуальные вопросы защиты прав и законных интересов детей, основные направления деятельности омбудсмена и приоритетные задачи в регионе. Об этом Наталья Мельникова сообщила в своём канале в MAX.

Фото из канала сенатора РФ от Псковской области Натальи Мельниковой в MAX

Отдельно остановились на проектах и инициативах, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних и профилактику правонарушений подростков. Участники встречи обсудили вопросы сохранения детей в родных семьях и деятельность муниципальных консилиумов: эти органы рассматривают обоснованность помещения несовершеннолетних в социальные учреждения.

Важной частью встречи стала тема развития Детского совета. В августе сенатор побывала в «Смене лидеров», познакомилась с ребятами и оценила реализуемую программу. Участники продемонстрировали заинтересованность в общественной деятельности и активную жизненную позицию. В продолжение общения наиболее активных представителей разных созывов Детского совета пригласили весной следующего года посетить Совет Федерации.

В свою очередь, сенатор рассказала о своей деятельности в Совете Федерации и о работе в комитете по социальной политике. Среди ключевых направлений – совершенствование законодательства в социальной сфере, поддержка семьи, материнства и детства, повышение доступности и качества образования и здравоохранения, укрепление социальной защищённости граждан и решение вопросов, волнующих жителей Псковской области.

Особое внимание во время встречи уделили поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Мельникова отметила важность того, чтобы такие семьи своевременно получали необходимую помощь и их проблемы находили практическое решение.

Участники встречи выразили уверенность, что объединение усилий позволит эффективнее решать вопросы, связанные с защитой детства.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 ноября 2026

Проект «От Мусоргского до Шостаковича: Концерты-портреты» завершился в Новосокольниках
07 ноября 2026

Следователи провели урок криминалистики для кадет СК России в Псковской области
07 ноября 2026

Баритон Константин Сучков выступит на концерте к 182-летию Римского-Корсакова в Пскове
07 ноября 2026

Диетолог назвала продукты, которые помогают сохранить мозговую активность
07 ноября 2026

Гастроэнтеролог рассказала, кому может навредить чай матча
07 ноября 2026

31 контейнерную площадку построили в Дедовичском районе
07 ноября 2026

Ремонт территории возле дома № 19 на улице Дружбы начали в Великих Луках
07 ноября 2026

Врач Умнов рассказал, для кого наркоз особенно опасен

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...