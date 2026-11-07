Сенатор провела встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области

21:12, 07 ноября 2026, ПАИ

Рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой провела сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова. В ходе беседы обсудили актуальные вопросы защиты прав и законных интересов детей, основные направления деятельности омбудсмена и приоритетные задачи в регионе. Об этом Наталья Мельникова сообщила в своём канале в MAX.

Отдельно остановились на проектах и инициативах, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних и профилактику правонарушений подростков. Участники встречи обсудили вопросы сохранения детей в родных семьях и деятельность муниципальных консилиумов: эти органы рассматривают обоснованность помещения несовершеннолетних в социальные учреждения.

Важной частью встречи стала тема развития Детского совета. В августе сенатор побывала в «Смене лидеров», познакомилась с ребятами и оценила реализуемую программу. Участники продемонстрировали заинтересованность в общественной деятельности и активную жизненную позицию. В продолжение общения наиболее активных представителей разных созывов Детского совета пригласили весной следующего года посетить Совет Федерации.

В свою очередь, сенатор рассказала о своей деятельности в Совете Федерации и о работе в комитете по социальной политике. Среди ключевых направлений – совершенствование законодательства в социальной сфере, поддержка семьи, материнства и детства, повышение доступности и качества образования и здравоохранения, укрепление социальной защищённости граждан и решение вопросов, волнующих жителей Псковской области.

Особое внимание во время встречи уделили поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Мельникова отметила важность того, чтобы такие семьи своевременно получали необходимую помощь и их проблемы находили практическое решение.

Участники встречи выразили уверенность, что объединение усилий позволит эффективнее решать вопросы, связанные с защитой детства.