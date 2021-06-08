За чуткость и участие в судьбах людей поблагодарила соцработников Елена Бибикова

14:00, 08 июня 2021, ПАИ

Работников социальной сферы Псковской области с профессиональным праздником поздравила сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа власти Псковской области Елена Бибикова.

«Ваша профессия - одна из самых гуманных, милосердных и необходимых в обществе. Щедрые и отзывчивые сердца людей, выбравших высокую миссию служения нуждающимся, наполнены милосердием, теплотой и состраданием», - обратилась Елена Бибикова к работникам социальной сферы.

«Разделяя чужую боль, вы всегда готовы прийти на помощь, опекая одиноких и инвалидов, всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, кому требуется моральная и психологическая поддержка, вера в собственные силы», - отметила сенатор.

Парламентарий поблагодарила всех работников социальных служб региона за «чуткость, внимание, участие в судьбах людей, за открытую душу и добрые сердца», выразила особую признательность ветеранам социальной сферы и пожелала «неиссякаемой энергии, ответной благодарности в глазах людей», которым они приходят на помощь, успехов и благополучия.