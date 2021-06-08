Псковский сыровар вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

14:13, 08 июня 2021, ПАИ

Псковский сыровар Анвар Зуфаров принимает участие в финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, пишет «Псковская правда».

Анвар Зуфаров рассказал, что претендует на победу в номинации «Эногастрономический туризм». На конкурсе он представляет свой фестиваль «Сыр и пряник», который проводился в 2019 и 2020 годах.

Участникам нужно будет рассказать о своих проектах, обозначив актуальность и социально-экономический эффект, а также сформулировать дорожную карту проекта.

Анвар Зуфаров подготовил две презентации — красочную, обзорную и вторую «скучную, с цифрами».

Наставником псковича на конкурсе стал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман. Он помог участнику по-новому взглянуть на проект, а также указал слабые стороны и способы их исправления.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». В финал конкурса вышли 200 человек из 30 тысяч, которые подали заявки на участие.