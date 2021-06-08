Акцию ко Дню семьи, любви и верности запускает «Псковжилстрой»

14:39, 08 июня 2021, ПАИ

Акцию ко Дню семьи, любви и верности запускает «Псковжилстрой». Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, с 8 июня по 8 июля 2021 года любой желающий может приобрести с 5-процентной скидкой двухэтажный дом площадью около 160 квадратных метров с участком в 7 соток в коттеджном посёлке «Малая родина».



Кроме того, будущие новосёлы получат в подарок сертификат на изготовление мебели от партнёра компании PANTEON (https://vk.com/mebel_panteon).



Иметь собственный дом, удобный и уютный, где можно почувствовать себя защищенным, любимым и счастливым, мечтает каждый человек. Спешите приобрести по скидке качественный коттедж от «Псковжилстрой». В акции участвует только два коттеджа.



Коттеджный посёлок «Малая родина» совмещает в себе преимущества городской и загородной жизни. Находится в деревне Борисовичи, недалеко от ЖК «Балтийская жемчужина», что обеспечивает хорошую доступность к городской инфраструктуре (школы, детские сады, медицинские центры, торговые и развлекательные центры).

АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42.