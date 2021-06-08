Из-за радиационной опасности в Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности

14:59, 08 июня 2021, ПАИ

В поселке Кузьмолово Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, пишет РИА Новости.

«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — добавил он.

Для контроля ситуации на территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона не зафиксировали, объект не представляет угрозы для жителей. «В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно», — заверил Ильин.

В Кузьмолово находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.

По данным местных СМИ, причиной введения режима повышенной готовности стал нерешенный вопрос охраны опасных объектов организации, которая изменила форму собственности.