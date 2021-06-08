Капитальный ремонт моста через реку Неведрянку ведётся в Себежском районе
В Себежском районе на дороге Толкачево – Себеж – Заситино идет капитальный ремонт моста через реку Неведрянку. Работы производит подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор», сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
В настоящий момент мостовики выполняют работы по сооружению береговых и промежуточных опор, устройству ростверка. Ранее подрядчик демонтировал разрушенный мост и возвел технологическое сооружение для производства строительно-монтажных работ.
Длина участка капитального ремонта (моста вместе с подъездами к нему) составляет 243 метра. Мост будет трехпролетным, длиной около 60 м, проезжая часть – двухполосной с тротуарами для пешеходов с обеих сторон. На мосту и подходах будет установлено металлическое барьерное ограждение. Сооружение будет соответствовать нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности, а габаритные показатели - IV категории автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино.
По контракту мост должен быть приведен в нормативное состояние до 30 апреля 2022 года. На эти цели из областного бюджета направлено около 151 млн рублей.
Разобранный мост через Неведрянку был построен в 1962 году. В 2015 году из-за неудовлетворительного состояния было введено ограничение грузоподъемности конструкции. В 2019 году в результате наезда тяжеловесного грузового транспорта произошло обрушение одного из пролетов моста.
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