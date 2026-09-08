Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Овсяница: что отмечают 8 сентября и какие традиции связаны с этим днём

8 сентября православные верующие вспоминают святых мучеников Адриана и Наталию, супругов, живших в начале IV века в Никомидии на берегу Мраморного моря. В народном календаре этот день получил название Натальи Овсяницы и был связан прежде всего с началом уборки овса, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Наталия выросла в христианской семье, а ее муж Адриан происходил из знатного языческого рода. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда в Никомидии начались жестокие гонения на христиан.

По преданию, Адриан стал свидетелем пыток 23 христиан и был поражен их стойкостью. Он начал расспрашивать мучеников о вере, после чего сам принял христианство. За это Адриана заключили в темницу и подвергли пыткам. Наталия оставалась рядом с мужем, поддерживала его и укрепляла в вере. После смерти Адриана она также приняла мученический венец.

На Руси с Натальи Овсяницы традиционно начинали косить овес. Первый сноп с песнями приносили в дом и ставили в красный угол под образами. После работы устраивали угощение с овсяным толокном, блинами и киселем. Овес в этот день давали и лошадям, стараясь вдоволь накормить животных.

С праздником были связаны и поговорки о значении овса в хозяйстве: «Не кони везут, овес везет» и «Не погоняй кнутом, погоняй мешком».

По народным наблюдениям, примерно с этого времени день становился короче уже примерно на три часа по сравнению с периодом летнего солнцестояния. Это отражала поговорка: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили».

Следили в этот день и за погодой. Холодный утренник на Наталью Овсяницу считался предвестником ранней и холодной зимы. Если к 8 сентября на березах и дубах еще сохранялась листва, ожидали суровую зиму.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Псковичи собрали гуманитарную помощь для детей Херсонской области
08 сентября 2026

Сенатор РФ Наталья Мельникова посетила детскую музыкальную школу №1 в Пскове
08 сентября 2026

Институт деловой карьеры продолжает набор на 2026–2027 учебный год
08 сентября 2026

45% мужчин в Пскове раздражают звонки жёнам с работы в отпуске – опрос
08 сентября 2026

В России разработали капы для профилактики кариеса
08 сентября 2026

В Пскове и Великих Луках обнаружили 17 заражённых клещей за неделю
08 сентября 2026

Латвия планирует полностью прекратить автобусное сообщение с Россией и Беларусью
08 сентября 2026

С 2027 года страховые пенсии в России начнут назначать автоматически

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...