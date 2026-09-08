Наталья Овсяница: что отмечают 8 сентября и какие традиции связаны с этим днём

08:01, 08 сентября 2026, ПАИ

8 сентября православные верующие вспоминают святых мучеников Адриана и Наталию, супругов, живших в начале IV века в Никомидии на берегу Мраморного моря. В народном календаре этот день получил название Натальи Овсяницы и был связан прежде всего с началом уборки овса, сообщает calend.ru.

Наталия выросла в христианской семье, а ее муж Адриан происходил из знатного языческого рода. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда в Никомидии начались жестокие гонения на христиан.

По преданию, Адриан стал свидетелем пыток 23 христиан и был поражен их стойкостью. Он начал расспрашивать мучеников о вере, после чего сам принял христианство. За это Адриана заключили в темницу и подвергли пыткам. Наталия оставалась рядом с мужем, поддерживала его и укрепляла в вере. После смерти Адриана она также приняла мученический венец.

На Руси с Натальи Овсяницы традиционно начинали косить овес. Первый сноп с песнями приносили в дом и ставили в красный угол под образами. После работы устраивали угощение с овсяным толокном, блинами и киселем. Овес в этот день давали и лошадям, стараясь вдоволь накормить животных.

С праздником были связаны и поговорки о значении овса в хозяйстве: «Не кони везут, овес везет» и «Не погоняй кнутом, погоняй мешком».

По народным наблюдениям, примерно с этого времени день становился короче уже примерно на три часа по сравнению с периодом летнего солнцестояния. Это отражала поговорка: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили».

Следили в этот день и за погодой. Холодный утренник на Наталью Овсяницу считался предвестником ранней и холодной зимы. Если к 8 сентября на березах и дубах еще сохранялась листва, ожидали суровую зиму.