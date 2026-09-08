Псковская область представила туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2026»

07:25, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковская область стала участником международного форума-выставки по туризму «Отдых Leisure 2026» – одной из крупнейших отраслевых площадок страны. Регион на мероприятии представил Фонд инвестиционного развития Псковской области и представители туристического бизнеса, сообщили ПАИ в фонде.



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области













Деловая программа форума включала более 40 мероприятий. Представители бизнеса и органов власти обсуждали развитие внутреннего и выездного туризма, инфраструктурные вызовы, создание новых туристических продуктов, цифровизацию отрасли и повышение качества сервиса.

Возможности Псковской области для реализации туристических проектов представила врио директора московского филиала Фонда инвестиционного развития региона Светлана Леготина. Она рассказала о мерах поддержки инвесторов и презентовала потенциальные инвестиционные площадки, которые могут быть востребованы при создании новых объектов туристической инфраструктуры.

«Псковская область обладает значительным потенциалом для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма. Наша задача – показать инвесторам конкретные возможности региона и помочь перспективным проектам пройти путь от идеи до реализации», – отметила Светлана Леготина.

Еще одним представителем Псковской области стала Александра Сафронова – учредитель единственного в России музея кондитерского искусства и совладелец кондитерского дома «Себежанка». Она поделилась опытом развития музея как туристической точки притяжения и рассказала о возможностях гастрономического туризма.

«Современному туристу важно не только увидеть достопримечательность, но и получить уникальный опыт, который связан с местом. Гастрономические маршруты как раз позволяют через вкус и историю познакомить человека с регионом», – рассказала Александра Сафронова.

Участники форума также обсуждали возможности выхода на новые рынки, продвижения туристических продуктов и поиска партнеров. По итогам деловой программы представители Псковской области получили возможность представить региональные проекты потенциальным инвесторам и профессиональным участникам отрасли.

«Отдых Leisure 2026» стал площадкой для обсуждения перспектив туристической отрасли и формирования новых деловых связей. Участие Псковской области позволило представить инвестиционный и туристический потенциал региона и привлечь внимание к проектам, связанным с развитием инфраструктуры и созданием новых маршрутов.