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Общество

Депутаты обсудили процедуру подачи инициатив по благоустройству

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора в Пскове обсудили парламентарии на комитете по стратегическому планированию и бюджетной политике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Администрация Пскова выступила с рядом предложений касательно инициативного бюджетирования. Собравшиеся совместно согласовали объем финансирования инициатив граждан. Если сумма проекта не превышает 500 тыс. рублей, то финансирование осуществляется за счет городского бюджета, если выше - заявка направляется на рассмотрение в администрацию Псковской области.

Алгоритм подачи инициативного проекта принято определить следующим образом. Первым этапом будет выдвижение проекта группой жителей не менее 10 человек (достигших 16-летнего возраста), органами территориального общественного самоуправления, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Проект выдвигается в единой установленной форме. Обязательным условием является общественное обсуждение двумя возможными способами: с помощью проведения собрания граждан или опроса среди граждан путем сбора подписей.

Территории для реализации проекта определены следующие: многоквартирный дом, группа домов, микрорайон либо вся территория в зависимости от самого проекта.

Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города, а также о его рассмотрении и реализации будет размещаться на официальных сайтах Псковской городской Думы и администрации города в отдельной графе.

«Документ был проработан детально, все шероховатости убрали, и в таком виде документ станет рабочим. По нему жители смогут выдвинуть свои инициативные проекты и провести благоустройство тех или иных территорий в нашем городе. Это дополнительный инструмент к возможности изменять и благоустраивать территории через ТОСы, «Городскую среду» и теперь через инициативное бюджетирование»,- рассказал председатель комитета Григорий Стороненков.

Депутаты единогласно рекомендовали главе города вынести вопрос на внеочередную 52-ю сессию Псковской городской Думы, которая состоится 10 июня.

Проект нормативно-правового акта принят в первом чтении на 51-й очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоялась 28 мая.

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