Елена Полонская поздравила соцработников с профессиональным праздником

15:16, 08 июня 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила социальных работников города с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Деятельное внимание к проблемам людей для вас не просто профессиональные обязанности, а призвание. Ваша работа требует не только большой физической, но и полной душевной самоотдачи, особого таланта сопереживания. Своим трудом вы вносите вклад в реализацию эффективной социальной политики, утверждение приоритета прав человека, создание в обществе атмосферы сплоченности и гуманности», – отметила Елена Полонская.

Она подчеркнула, что благодаря соцработникам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.

«Примите слова благодарности за нелёгкий труд, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь нуждающимся в поддержке. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в любом начинании», – заключила глава Пскова.