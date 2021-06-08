Елена Полонская поздравила соцработников с профессиональным праздником
Глава Пскова Елена Полонская поздравила социальных работников города с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
«Деятельное внимание к проблемам людей для вас не просто профессиональные обязанности, а призвание. Ваша работа требует не только большой физической, но и полной душевной самоотдачи, особого таланта сопереживания. Своим трудом вы вносите вклад в реализацию эффективной социальной политики, утверждение приоритета прав человека, создание в обществе атмосферы сплоченности и гуманности», – отметила Елена Полонская.
Она подчеркнула, что благодаря соцработникам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.
«Примите слова благодарности за нелёгкий труд, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь нуждающимся в поддержке. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в любом начинании», – заключила глава Пскова.
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