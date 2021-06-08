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Культура

Фильм «Ржев. Прививка от войны» вышел в финал ТЭФИ. Картина снята при участии псковских поисковиков

В финал российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ вышел фильм «Ржев. Прививка от войны». Как пишет газета «Аргументы и факты - Псков», картину сняли при участии псковских поисковиков.

По словам командира себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, он выступил оператором, а также принял участие в написании сценария.

В центре фильма — рассказ о Ржевской битве 1942-1943 годов и создании посвященного ей мемориала, открытого в 2020 году. «Это антивоенный фильм. Он о том, что победы даются колоссальной ценой. Мы постарались показать, что война отвратительна, как бы она ни была патриотически окрашена», - отметил Владимир Бумаков.

Ленту снимали в 2019-2020 годах подо Ржевом и в Себежском районе. Поисковик рассказал, что над фильмом трудился «очень толковый коллектив, с душой». «Это достижение — попадание в ТЭФИ с такой тематикой», - заявил он. Сам Владимир Бумаков собирается принять участие в торжественной церемонии объявления победителей ТЭФИ, которая состоится в Москве в кинотеатре Et Cetera 21 июня.

Кроме того, как подчеркнул поисковик, ленту покажут 10 июня в рамках Молодежного патриотического форума «Мы помним». Перед показом перед зрителями выступит режиссер картины Алексей Никулин.

Владимир Бумаков также добавил, что у Алексея Никулина «большие творческие планы, связанные с Псковской областью», отметив, что постановщик «очень хотел бы снять на территории региона военно-исторический проект и фильм про необычный взгляд на Псковскую область сегодня».

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