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Общество

Wink запускает бесплатную услугу «Обмен фильма» – теперь ошибку с выбором фильма легко исправить

Видеосервис Wink представляет новую бесплатную услугу «Обмен фильма». Часто трудно предсказать, понравится ли фильм после покупки. Жанр, литературная основа и актеры известны по синопсису, но конкретно это кино или сериал могут «не зайти» после начала просмотра. Wink дает возможность посмотреть до 20 минут фильма и, если он не понравится, бесплатно заменить его на другую картину.

«Выбор кино — это очень тонкое и индивидуальное дело, которое зависит как от предпочтений и вкуса, так и от настроения. Невозможно заранее быть на 100% уверенным, что выбранный фильм понравится. Часто бывает, что дети просят купить мультфильм, а при просмотре он им почему-то не нравится. Теперь ошибиться с выбором не страшно и деньги за покупку не пропадут — Wink предложит бесплатно посмотреть другую картину. Услуга «Обмен фильма» от Wink подарит именно те эмоции и настроение, которые нужны нашим клиентам здесь и сейчас», — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

Услуга «Обмен фильма» автоматически и бесплатно доступна всем подписчикам Wink, специально активировать ее не нужно. В случае, когда клиент в течение 20 минут от начала кино выходит из режима просмотра, ему предлагается выбрать один из двух вариантов — «Продолжить просмотр» или «Заменить/обменять фильм». Во втором случае на обмен предлагается до 300 других вариантов, которые в первую очередь учитывают жанр, режиссера, актерский состав первоначальной покупки. А если изменилось настроение, то будет возможность вместо триллера выбрать боевик или ромком. Можно менять фильм неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Полные условия предоставления услуги «Обмен фильма» доступны на сайте.

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