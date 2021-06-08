Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе – мае выросла на 28%

15:51, 08 июня 2021, ПАИ

На 28% по сравнению с прошлым годом выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе – мае. Об этом Псковскому агентству информации рассказали представители Октябрьской железной дороги.

По оперативной информации, за этот период она составила 168 тысяч тонн различных грузов.

За пять месяцев текущего года погружено:

- строительных грузов – 60,6 тысячи тонн (рост на 58% к январю – маю 2020

года);

- лесных грузов – 61,9 тысячи тонн (-16%);

- лома черных металлов – 14,6 тысячи тонн (+25,3%);

- зерна – 8,4 тысячи тонн (в прошлом году погрузка зерна не осуществлялась);

- жмыхов – 2,3 тысячи тонн (рост в 3,5 раза);

- нефти и нефтепродуктов – 1,5 тысячи тонн (+75%).