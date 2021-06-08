Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе – мае выросла на 28%
На 28% по сравнению с прошлым годом выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе – мае. Об этом Псковскому агентству информации рассказали представители Октябрьской железной дороги.
По оперативной информации, за этот период она составила 168 тысяч тонн различных грузов.
За пять месяцев текущего года погружено:
- строительных грузов – 60,6 тысячи тонн (рост на 58% к январю – маю 2020
года);
- лесных грузов – 61,9 тысячи тонн (-16%);
- лома черных металлов – 14,6 тысячи тонн (+25,3%);
- зерна – 8,4 тысячи тонн (в прошлом году погрузка зерна не осуществлялась);
- жмыхов – 2,3 тысячи тонн (рост в 3,5 раза);
- нефти и нефтепродуктов – 1,5 тысячи тонн (+75%).
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