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Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе – мае выросла на 28%

На 28% по сравнению с прошлым годом выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в январе мае. Об этом Псковскому агентству информации рассказали представители Октябрьской железной дороги.

По оперативной информации, за этот период она составила 168 тысяч тонн различных грузов.

За пять месяцев текущего года погружено:

- строительных грузов – 60,6 тысячи тонн (рост на 58% к январю – маю 2020

года);

- лесных грузов – 61,9 тысячи тонн (-16%);

- лома черных металлов – 14,6 тысячи тонн (+25,3%);

- зерна – 8,4 тысячи тонн (в прошлом году погрузка зерна не осуществлялась);

- жмыхов – 2,3 тысячи тонн (рост в 3,5 раза);

- нефти и нефтепродуктов – 1,5 тысячи тонн (+75%).

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