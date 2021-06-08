Поликлинику в Новоржеве ждёт капитальный ремонт
Ремонтные работы пройдут в Новоржевской поликлинике. Работы будут выполнены в этом году по региональной программе модернизации здравоохранения, пишет районная газета «Земля Новоржевская».
Заместитель главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяна Коновалова отметила, что запланирован полный ремонт третьего этажа, всех санузлов, лестничной клетки, а также капитальный ремонт кровли.
Кроме того, предусмотрены ремонт входной группы и крыльца с устройством пандуса, пожарной лестницы, замена электрики, частичная замена дверей, ремонт системы отопления, в частности, замена радиаторов.
Татьяна Коновалова добавила, что в процессе ремонта на первом этаже будет подготовлено помещение под аптечный киоск в связи с тем, что жители района высказали просьбу о переносе аптеки с третьего этажа на первый.
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