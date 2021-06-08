Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в Псковском районе
Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
8 июня в песчаном карьере в деревне Ваулины Горы Псковского района местные жители нашли артиллерийский снаряд. Прибывшие на место происшествия специалисты идентифицировали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 122 мм.
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